Maya Protocol logo

Maya Protocol hind (CACAO)

1 CACAO/USD reaalajas hind:

$0.183824
-2.20%1D
USD
Maya Protocol (CACAO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:33:02 (UTC+8)

Maya Protocol (CACAO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.183871
24 h madal
$ 0.190664
24 h kõrge

$ 0.183871
$ 0.190664
$ 1.43
$ 0
-0.67%

-2.22%

-7.29%

-7.29%

Maya Protocol (CACAO) reaalajas hind on $0.183845. Viimase 24 tunni jooksul CACAO kaubeldud madalaim $ 0.183871 ja kõrgeim $ 0.190664 näitab aktiivset turu volatiivsust. CACAOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.43 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CACAO muutunud -0.67% viimase tunni jooksul, -2.22% 24 tunni vältel -7.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Maya Protocol (CACAO) – turuteave

$ 18.39M
--
$ 18.39M
100.00M
100,000,000.0
Maya Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 18.39M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CACAO ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.39M.

Maya Protocol (CACAO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Maya Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0041787764323588.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Maya Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0114719831.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Maya Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0295840432.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Maya Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0041787764323588-2.22%
30 päeva$ -0.0114719831-6.24%
60 päeva$ +0.0295840432+16.09%
90 päeva$ 0--

Mis on Maya Protocol (CACAO)

Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes. Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks.

Üksuse Maya Protocol (CACAO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Maya Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Maya Protocol (CACAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Maya Protocol (CACAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Maya Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Maya Protocol hinna ennustust kohe!

CACAO kohalike valuutade suhtes

Maya Protocol (CACAO) tokenoomika

Maya Protocol (CACAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CACAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maya Protocol (CACAO) kohta

Kui palju on Maya Protocol (CACAO) tänapäeval väärt?
Reaalajas CACAO hind USD on 0.183845 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CACAO/USD hind?
Praegune hind CACAO/USD on $ 0.183845. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Maya Protocol turukapitalisatsioon?
CACAO turukapitalisatsioon on $ 18.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CACAO ringlev varu?
CACAO ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CACAO (ATH) hind?
CACAO saavutab ATH hinna summas 1.43 USD.
Mis oli kõigi aegade CACAO madalaim (ATL) hind?
CACAO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CACAO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CACAO kauplemismaht on -- USD.
Kas CACAO sel aastal kõrgemale ka suundub?
CACAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CACAO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.