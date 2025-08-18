Mis on Maya Protocol (CACAO)

Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes. Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks.

Üksuse Maya Protocol (CACAO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maya Protocol (CACAO) kohta Kui palju on Maya Protocol (CACAO) tänapäeval väärt? Reaalajas CACAO hind USD on 0.183845 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CACAO/USD hind? $ 0.183845 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CACAO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Maya Protocol turukapitalisatsioon? CACAO turukapitalisatsioon on $ 18.39M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CACAO ringlev varu? CACAO ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CACAO (ATH) hind? CACAO saavutab ATH hinna summas 1.43 USD . Mis oli kõigi aegade CACAO madalaim (ATL) hind? CACAO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CACAO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CACAO kauplemismaht on -- USD . Kas CACAO sel aastal kõrgemale ka suundub? CACAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CACAO hinna ennustust

