Mis on Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Maxi PayFi Strategy Token (MPST) allikas Ametlik veebisait

Maxi PayFi Strategy Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Maxi PayFi Strategy Token (MPST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Maxi PayFi Strategy Token (MPST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Maxi PayFi Strategy Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Maxi PayFi Strategy Token hinna ennustust kohe!

MPST kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) tokenoomika

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MPST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maxi PayFi Strategy Token (MPST) kohta Kui palju on Maxi PayFi Strategy Token (MPST) tänapäeval väärt? Reaalajas MPST hind USD on 0.99992 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MPST/USD hind? $ 0.99992 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MPST/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Maxi PayFi Strategy Token turukapitalisatsioon? MPST turukapitalisatsioon on $ 44.16M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MPST ringlev varu? MPST ringlev varu on 44.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MPST (ATH) hind? MPST saavutab ATH hinna summas 1.049 USD . Mis oli kõigi aegade MPST madalaim (ATL) hind? MPST nägi ATL hinda summas 0.984789 USD . Milline on MPST kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MPST kauplemismaht on -- USD . Kas MPST sel aastal kõrgemale ka suundub? MPST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MPST hinna ennustust

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Olulised valdkonna uudised