Maxi is a fun loving purple being, having transitioned from a corporate mascot to living best life as a meme coin in the the Base ecosystem. Part a critique on the often absurd nature of incentive protocols in social media and part community driven meme coin. By utilizing humor and meme culture, Maxi encourages community engagement and facilitates thoughtful discussions about the implications of these incentive structures. This project highlights the potential of decentralized platforms to promote innovation and foster a more inclusive dialogue within the cryptocurrency space.

Maxi (MAXI) tokenoomika

Maxi (MAXI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAXI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maxi (MAXI) kohta Kui palju on Maxi (MAXI) tänapäeval väärt? Reaalajas MAXI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MAXI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MAXI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Maxi turukapitalisatsioon? MAXI turukapitalisatsioon on $ 23.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MAXI ringlev varu? MAXI ringlev varu on 1.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAXI (ATH) hind? MAXI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade MAXI madalaim (ATL) hind? MAXI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MAXI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MAXI kauplemismaht on -- USD . Kas MAXI sel aastal kõrgemale ka suundub? MAXI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAXI hinna ennustust

