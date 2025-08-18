Max on ETH (MAXETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0$ 0 $ 0 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) +1.35% Hinnamuutus (1 p) -1.92% Hinnamuutus (7 p) -22.58% Hinnamuutus (7 p) -22.58%

Max on ETH (MAXETH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MAXETH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAXETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MAXETH muutunud +1.35% viimase tunni jooksul, -1.92% 24 tunni vältel -22.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Max on ETH (MAXETH) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Ringlev varu 1.00T 1.00T 1.00T Koguvaru 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Max on ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 2.06M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MAXETH ringlev varu on 1.00T, mille koguvaru on 1000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.06M.