Mavryk Network (MVRK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mavryk Network (MVRK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mavryk Network is a bespoke Layer 1 blockchain designed to bridge real-world assets with the dynamic realm of DeFi and foster a thriving & secure digital economy. A definitive platform at Mavryk, RWAs seamlessly converge with decentralized finance (DeFi). By leveraging RWA tokenization, DeFi applications, and robust infrastructure, Mavryk is creating an interconnected financial economy by building a more inclusive, accessible, and interoperable network where tokenized RWAs interact seamlessly with DeFi. Ametlik veebisait: https://mavryk.org/ Valge raamat: https://mavryk.org/litepaper

Mavryk Network (MVRK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mavryk Network (MVRK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.68M $ 34.68M $ 34.68M Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.68M $ 34.68M $ 34.68M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.119246 $ 0.119246 $ 0.119246 Kõigi aegade madalaim: $ 0.100977 $ 0.100977 $ 0.100977 Praegune hind: $ 0.115614 $ 0.115614 $ 0.115614 Lisateave Mavryk Network (MVRK) hinna kohta

Mavryk Network (MVRK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mavryk Network (MVRK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MVRK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MVRK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MVRK tokeni tokenoomikat, avastage MVRK tokeni reaalajas hinda!

MVRK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MVRK võiks suunduda? Meie MVRK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MVRK tokeni hinna ennustust kohe!

