Mavryk Network hind (MVRK)

1 MVRK/USD reaalajas hind:

$0.115614
0.00%1D
USD
Mavryk Network (MVRK) reaalajas hinnagraafik
Mavryk Network (MVRK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.119246
$ 0.100977
--

--

0.00%

0.00%

Mavryk Network (MVRK) reaalajas hind on $0.115614. Viimase 24 tunni jooksul MVRK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MVRKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.119246 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.100977.

Lüliajalise tootluse osas on MVRK muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mavryk Network (MVRK) – turuteave

$ 34.68M
--
$ 34.68M
300.00M
300,000,000.0
Mavryk Network praegune turukapitalisatsioon on $ 34.68M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MVRK ringlev varu on 300.00M, mille koguvaru on 300000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.68M.

Mavryk Network (MVRK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Mavryk Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mavryk Network ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mavryk Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mavryk Network ja USD hinnamuutus $ +0.01271839726898657.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0.00000000000.00%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ +0.01271839726898657+12.36%

Mis on Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network is a bespoke Layer 1 blockchain designed to bridge real-world assets with the dynamic realm of DeFi and foster a thriving & secure digital economy. A definitive platform at Mavryk, RWAs seamlessly converge with decentralized finance (DeFi). By leveraging RWA tokenization, DeFi applications, and robust infrastructure, Mavryk is creating an interconnected financial economy by building a more inclusive, accessible, and interoperable network where tokenized RWAs interact seamlessly with DeFi.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Mavryk Network (MVRK) allikas

Ametlik veebisait

Mavryk Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mavryk Network (MVRK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mavryk Network (MVRK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mavryk Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mavryk Network hinna ennustust kohe!

MVRK kohalike valuutade suhtes

Mavryk Network (MVRK) tokenoomika

Mavryk Network (MVRK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MVRK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mavryk Network (MVRK) kohta

Kui palju on Mavryk Network (MVRK) tänapäeval väärt?
Reaalajas MVRK hind USD on 0.115614 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MVRK/USD hind?
Praegune hind MVRK/USD on $ 0.115614. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mavryk Network turukapitalisatsioon?
MVRK turukapitalisatsioon on $ 34.68M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MVRK ringlev varu?
MVRK ringlev varu on 300.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MVRK (ATH) hind?
MVRK saavutab ATH hinna summas 0.119246 USD.
Mis oli kõigi aegade MVRK madalaim (ATL) hind?
MVRK nägi ATL hinda summas 0.100977 USD.
Milline on MVRK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MVRK kauplemismaht on -- USD.
Kas MVRK sel aastal kõrgemale ka suundub?
MVRK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MVRK hinna ennustust.
