Matt Furie logo

Matt Furie hind (MATT)

Loendis mitteolevad

1 MATT/USD reaalajas hind:

--
----
-5.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Matt Furie (MATT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:09:18 (UTC+8)

Matt Furie (MATT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-5.27%

-10.17%

-10.17%

Matt Furie (MATT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MATT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MATTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MATT muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -5.27% 24 tunni vältel -10.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Matt Furie (MATT) – turuteave

$ 349.08K
$ 349.08K$ 349.08K

--
----

$ 349.08K
$ 349.08K$ 349.08K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Matt Furie praegune turukapitalisatsioon on $ 349.08K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MATT ringlev varu on 420.69B, mille koguvaru on 420690000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 349.08K.

Matt Furie (MATT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Matt Furie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Matt Furie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Matt Furie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Matt Furie ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.27%
30 päeva$ 0-15.24%
60 päeva$ 0+11.06%
90 päeva$ 0--

Mis on Matt Furie (MATT)

$MATT is a unique digital token portrayed by his HEDZ artwork. It's created to honor the exceptional talent of Matt Furie, with unique contract 0x790814. Matt Furie (born August 14, 1979) is the creator of the Boy's Club comic series, which includes many popular internet memes like Pepe, Brett, Andy, and Landwolf. Matt Furie’s combination of artistic brilliance, cultural impact, resilience, and genuine approach to his work and fans makes him an extraordinary figure in the world of art and internet culture. LP Burned + Contract renounced + Taxes 0/0

Üksuse Matt Furie (MATT) allikas

Ametlik veebisait

Matt Furie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Matt Furie (MATT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Matt Furie (MATT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Matt Furie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Matt Furie hinna ennustust kohe!

MATT kohalike valuutade suhtes

Matt Furie (MATT) tokenoomika

Matt Furie (MATT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MATT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Matt Furie (MATT) kohta

Kui palju on Matt Furie (MATT) tänapäeval väärt?
Reaalajas MATT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MATT/USD hind?
Praegune hind MATT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Matt Furie turukapitalisatsioon?
MATT turukapitalisatsioon on $ 349.08K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MATT ringlev varu?
MATT ringlev varu on 420.69B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MATT (ATH) hind?
MATT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade MATT madalaim (ATL) hind?
MATT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MATT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MATT kauplemismaht on -- USD.
Kas MATT sel aastal kõrgemale ka suundub?
MATT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MATT hinna ennustust.
Matt Furie (MATT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.