Matrixdock Gold (XAUM) tokenoomika

Matrixdock Gold (XAUM) teave Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users. Ametlik veebisait: https://www.matrixdock.com/xaum

Matrixdock Gold (XAUM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Matrixdock Gold (XAUM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 42.21M Koguvaru: $ 12.62K Ringlev varu: $ 12.62K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 42.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3,530.35 Kõigi aegade madalaim: $ 2,563.55 Praegune hind: $ 3,344.43

Matrixdock Gold (XAUM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Matrixdock Gold (XAUM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XAUM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XAUM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XAUM tokeni tokenoomikat, avastage XAUM tokeni reaalajas hinda!

XAUM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XAUM võiks suunduda? Meie XAUM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

