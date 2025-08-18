Mis on Matrixdock Gold (XAUM)

Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Matrixdock Gold (XAUM) allikas Ametlik veebisait

Matrixdock Gold hinna ennustus (USD)

Kui palju on Matrixdock Gold (XAUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Matrixdock Gold (XAUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Matrixdock Gold nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Matrixdock Gold hinna ennustust kohe!

XAUM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Matrixdock Gold (XAUM) tokenoomika

Matrixdock Gold (XAUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XAUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Matrixdock Gold (XAUM) kohta Kui palju on Matrixdock Gold (XAUM) tänapäeval väärt? Reaalajas XAUM hind USD on 3,363.47 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XAUM/USD hind? $ 3,363.47 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XAUM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Matrixdock Gold turukapitalisatsioon? XAUM turukapitalisatsioon on $ 42.87M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XAUM ringlev varu? XAUM ringlev varu on 12.85K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XAUM (ATH) hind? XAUM saavutab ATH hinna summas 3,530.35 USD . Mis oli kõigi aegade XAUM madalaim (ATL) hind? XAUM nägi ATL hinda summas 2,563.55 USD . Milline on XAUM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XAUM kauplemismaht on -- USD . Kas XAUM sel aastal kõrgemale ka suundub? XAUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XAUM hinna ennustust

Matrixdock Gold (XAUM) Olulised valdkonna uudised