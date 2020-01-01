Matrix Labs (MATRIX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Matrix Labs (MATRIX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Matrix Labs (MATRIX) teave "Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction." Ametlik veebisait: https://www.matrixswap.io/

Matrix Labs (MATRIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Matrix Labs (MATRIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.96K $ 56.96K $ 56.96K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 33.92M $ 33.92M $ 33.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 167.93K $ 167.93K $ 167.93K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00167928 $ 0.00167928 $ 0.00167928 Lisateave Matrix Labs (MATRIX) hinna kohta

Matrix Labs (MATRIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Matrix Labs (MATRIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MATRIX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MATRIX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MATRIX tokeni tokenoomikat, avastage MATRIX tokeni reaalajas hinda!

MATRIX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MATRIX võiks suunduda? Meie MATRIX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MATRIX tokeni hinna ennustust kohe!

