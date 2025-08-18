Mis on Matrix Labs (MATRIX)

"Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction."

Matrix Labs (MATRIX) tokenoomika

Matrix Labs (MATRIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MATRIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Matrix Labs (MATRIX) kohta Kui palju on Matrix Labs (MATRIX) tänapäeval väärt? Reaalajas MATRIX hind USD on 0.00111796 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MATRIX/USD hind? $ 0.00111796 . Milline on Matrix Labs turukapitalisatsioon? MATRIX turukapitalisatsioon on $ 37.92K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MATRIX ringlev varu? MATRIX ringlev varu on 33.92M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MATRIX (ATH) hind? MATRIX saavutab ATH hinna summas 1.59 USD . Mis oli kõigi aegade MATRIX madalaim (ATL) hind? MATRIX nägi ATL hinda summas 0.00038126 USD . Milline on MATRIX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MATRIX kauplemismaht on -- USD .

