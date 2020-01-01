Matr1x Fire (FIRE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Matr1x Fire (FIRE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Matr1x Fire (FIRE) teave Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE. Ametlik veebisait: https://matr1x.io/ Valge raamat: https://matr1x.gitbook.io/matr1x-whitepaper/ Ostke FIRE kohe!

Matr1x Fire (FIRE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Matr1x Fire (FIRE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 438.45K $ 438.45K $ 438.45K Koguvaru: $ 965.65M $ 965.65M $ 965.65M Ringlev varu: $ 66.73M $ 66.73M $ 66.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00627035 $ 0.00627035 $ 0.00627035 Praegune hind: $ 0.00655118 $ 0.00655118 $ 0.00655118 Lisateave Matr1x Fire (FIRE) hinna kohta

Matr1x Fire (FIRE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Matr1x Fire (FIRE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FIRE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FIRE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FIRE tokeni tokenoomikat, avastage FIRE tokeni reaalajas hinda!

FIRE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FIRE võiks suunduda? Meie FIRE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FIRE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!