Matr1x Fire hind (FIRE)

1 FIRE/USD reaalajas hind:

$0.00698377
$0.00698377
0.00%1D
Matr1x Fire (FIRE) reaalajas hinnagraafik
Matr1x Fire (FIRE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00683075
24 h madal
$ 0.0072174
24 h kõrge

$ 0.00683075
$ 0.0072174
$ 2.35
$ 0.00683075
-1.49%

+0.20%

-24.85%

-24.85%

Matr1x Fire (FIRE) reaalajas hind on $0.00699336. Viimase 24 tunni jooksul FIRE kaubeldud madalaim $ 0.00683075 ja kõrgeim $ 0.0072174 näitab aktiivset turu volatiivsust. FIREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.35 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00683075.

Lüliajalise tootluse osas on FIRE muutunud -1.49% viimase tunni jooksul, +0.20% 24 tunni vältel -24.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Matr1x Fire (FIRE) – turuteave

$ 464.69K
--
$ 6.72M
66.73M
965,646,716.8256
Matr1x Fire praegune turukapitalisatsioon on $ 464.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FIRE ringlev varu on 66.73M, mille koguvaru on 965646716.8256. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.72M.

Matr1x Fire (FIRE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Matr1x Fire ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Matr1x Fire ja USD hinnamuutus $ -0.0033716100.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Matr1x Fire ja USD hinnamuutus $ -0.0052801560.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Matr1x Fire ja USD hinnamuutus $ -0.05225114224151847.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.20%
30 päeva$ -0.0033716100-48.21%
60 päeva$ -0.0052801560-75.50%
90 päeva$ -0.05225114224151847-88.19%

Mis on Matr1x Fire (FIRE)

Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Matr1x Fire (FIRE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Matr1x Fire hinna ennustus (USD)

Kui palju on Matr1x Fire (FIRE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Matr1x Fire (FIRE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Matr1x Fire nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Matr1x Fire hinna ennustust kohe!

FIRE kohalike valuutade suhtes

Matr1x Fire (FIRE) tokenoomika

Matr1x Fire (FIRE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIRE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Matr1x Fire (FIRE) kohta

Kui palju on Matr1x Fire (FIRE) tänapäeval väärt?
Reaalajas FIRE hind USD on 0.00699336 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FIRE/USD hind?
Praegune hind FIRE/USD on $ 0.00699336. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Matr1x Fire turukapitalisatsioon?
FIRE turukapitalisatsioon on $ 464.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FIRE ringlev varu?
FIRE ringlev varu on 66.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FIRE (ATH) hind?
FIRE saavutab ATH hinna summas 2.35 USD.
Mis oli kõigi aegade FIRE madalaim (ATL) hind?
FIRE nägi ATL hinda summas 0.00683075 USD.
Milline on FIRE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FIRE kauplemismaht on -- USD.
Kas FIRE sel aastal kõrgemale ka suundub?
FIRE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FIRE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.