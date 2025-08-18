Mis on Matr1x Fire (FIRE)

Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE.

Üksuse Matr1x Fire (FIRE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Matr1x Fire (FIRE) tokenoomika

Matr1x Fire (FIRE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIRE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Matr1x Fire (FIRE) kohta Kui palju on Matr1x Fire (FIRE) tänapäeval väärt? Reaalajas FIRE hind USD on 0.00699336 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FIRE/USD hind? $ 0.00699336 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FIRE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Matr1x Fire turukapitalisatsioon? FIRE turukapitalisatsioon on $ 464.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FIRE ringlev varu? FIRE ringlev varu on 66.73M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FIRE (ATH) hind? FIRE saavutab ATH hinna summas 2.35 USD . Mis oli kõigi aegade FIRE madalaim (ATL) hind? FIRE nägi ATL hinda summas 0.00683075 USD . Milline on FIRE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FIRE kauplemismaht on -- USD . Kas FIRE sel aastal kõrgemale ka suundub? FIRE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FIRE hinna ennustust

