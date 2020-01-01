Mato The Mouse (MATO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mato The Mouse (MATO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mato The Mouse (MATO) teave Meet $MATO The Mouse The latest memecoin magic by Matt Furie, creator of the legendary $PEPE! Straight from his upcoming book and Instagram stories, Mato is here to scamper across the ETH blockchain. No taxes. No bullshit. LP tokens burnt, contract renounced – just pure meme power. Join the squeakquel and ride the $MATO wave! Backed by art, driven by community, and born to squeak into meme history. Ametlik veebisait: https://matothemouse.site/ Ostke MATO kohe!

Mato The Mouse (MATO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mato The Mouse (MATO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 59.30K $ 59.30K $ 59.30K Koguvaru: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Ringlev varu: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 59.30K $ 59.30K $ 59.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Mato The Mouse (MATO) hinna kohta

Mato The Mouse (MATO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mato The Mouse (MATO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MATO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MATO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MATO tokeni tokenoomikat, avastage MATO tokeni reaalajas hinda!

MATO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MATO võiks suunduda? Meie MATO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MATO tokeni hinna ennustust kohe!

