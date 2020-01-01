MATES (MATES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MATES (MATES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MATES (MATES) teave The ecosystem token of Moemate. $MATES is the key to unlock the world of intelligent and fun AI Agents. Moemate is the ecosystem for building, incubating, hosting, operating and trading AI agents. More than 6m users have used our products, >30 mins average daily engagement time, and 500,000+ Agents already built by the community. These agents can be built by anyone. Moemate makes it easy yet customizable for anyone to build and host AI agents with on-chain and off-chain skills, and multi-agent simulations for different use cases, especially related to Crypto, Attention & Entertainment. Ametlik veebisait: https://www.moemate.io/ Valge raamat: https://moemate.io/whatsup Ostke MATES kohe!

MATES (MATES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MATES (MATES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 196.73K $ 196.73K $ 196.73K Koguvaru: $ 19.50B $ 19.50B $ 19.50B Ringlev varu: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01270764 $ 0.01270764 $ 0.01270764 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave MATES (MATES) hinna kohta

MATES (MATES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MATES (MATES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MATES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MATES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MATES tokeni tokenoomikat, avastage MATES tokeni reaalajas hinda!

MATES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MATES võiks suunduda? Meie MATES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MATES tokeni hinna ennustust kohe!

