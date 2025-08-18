Mis on Masha and the Bear (MASHA)

MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Masha and the Bear (MASHA) kohta Kui palju on Masha and the Bear (MASHA) tänapäeval väärt? Reaalajas MASHA hind USD on 0.00274951 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MASHA/USD hind? $ 0.00274951 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MASHA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Masha and the Bear turukapitalisatsioon? MASHA turukapitalisatsioon on $ 2.75M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MASHA ringlev varu? MASHA ringlev varu on 999.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MASHA (ATH) hind? MASHA saavutab ATH hinna summas 0.04722191 USD . Mis oli kõigi aegade MASHA madalaim (ATL) hind? MASHA nägi ATL hinda summas 0.00231217 USD . Milline on MASHA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MASHA kauplemismaht on -- USD . Kas MASHA sel aastal kõrgemale ka suundub? MASHA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MASHA hinna ennustust

