Mascot of the Unholy Year (BUIO) teave Luce means light. Buio means dark. $BUIO is a creature veiled in mystic shadows, a being born from forgotten rituals and forsaken realms. The dark omen, veiled in shadows. Fair launched on Pump.fun No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, BUIO Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . Ametlik veebisait: https://www.buio.family/ Ostke BUIO kohe!

Mascot of the Unholy Year (BUIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mascot of the Unholy Year (BUIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.22K $ 11.22K $ 11.22K Koguvaru: $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M Ringlev varu: $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.22K $ 11.22K $ 11.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00147866 $ 0.00147866 $ 0.00147866 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Mascot of the Unholy Year (BUIO) hinna kohta

Mascot of the Unholy Year (BUIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mascot of the Unholy Year (BUIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUIO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUIO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUIO tokeni tokenoomikat, avastage BUIO tokeni reaalajas hinda!

BUIO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUIO võiks suunduda? Meie BUIO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BUIO tokeni hinna ennustust kohe!

