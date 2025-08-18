Marvin On Base (MOB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.00000548$ 0.00000548 $ 0.00000548 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) +1.24% Hinnamuutus (1 p) +11.42% Hinnamuutus (7 p) -32.92% Hinnamuutus (7 p) -32.92%

Marvin On Base (MOB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MOB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00000548 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MOB muutunud +1.24% viimase tunni jooksul, +11.42% 24 tunni vältel -32.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Marvin On Base (MOB) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 141.71K$ 141.71K $ 141.71K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 141.71K$ 141.71K $ 141.71K Ringlev varu 1.50T 1.50T 1.50T Koguvaru 1,500,000,000,000.0 1,500,000,000,000.0 1,500,000,000,000.0

Marvin On Base praegune turukapitalisatsioon on $ 141.71K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MOB ringlev varu on 1.50T, mille koguvaru on 1500000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 141.71K.