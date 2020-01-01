Marvin Inu (MARVIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Marvin Inu (MARVIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Marvin Inu (MARVIN) teave Fluffy Fun with MarVin MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Innovative Investment Big Growth Potential Dynamic Mechanism Global Community Exciting Events Elon's Favorite Pup Stray Dog Rescue Fund Ametlik veebisait: https://marvincoin.com/

Marvin Inu (MARVIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Marvin Inu (MARVIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 287.22K $ 287.22K $ 287.22K Koguvaru: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Ringlev varu: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 287.22K $ 287.22K $ 287.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Marvin Inu (MARVIN) hinna kohta

Marvin Inu (MARVIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Marvin Inu (MARVIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MARVIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MARVIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MARVIN tokeni tokenoomikat, avastage MARVIN tokeni reaalajas hinda!

MARVIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MARVIN võiks suunduda? Meie MARVIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MARVIN tokeni hinna ennustust kohe!

