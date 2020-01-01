Marvin Inu (MARVIN) tokenoomika
Marvin Inu (MARVIN) teave
Fluffy Fun with MarVin
MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful.
Innovative Investment
MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful.
Big Growth Potential
MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful.
Dynamic Mechanism
MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful.
Global Community
MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful.
Exciting Events
MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful.
Elon's Favorite Pup
MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful.
Stray Dog Rescue Fund
MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful.
Marvin Inu (MARVIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Marvin Inu (MARVIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Marvin Inu (MARVIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Marvin Inu (MARVIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate MARVIN tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
MARVIN tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate MARVIN tokeni tokenoomikat, avastage MARVIN tokeni reaalajas hinda!
MARVIN – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu MARVIN võiks suunduda? Meie MARVIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.