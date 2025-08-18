Rohkem infot MARVIN

Marvin Inu logo

Marvin Inu hind (MARVIN)

Loendis mitteolevad

1 MARVIN/USD reaalajas hind:

--
----
-5.80%1D
mexc
USD
Marvin Inu (MARVIN) reaalajas hinnagraafik
Marvin Inu (MARVIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-5.88%

-14.33%

-14.33%

Marvin Inu (MARVIN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MARVIN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MARVINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MARVIN muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, -5.88% 24 tunni vältel -14.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Marvin Inu (MARVIN) – turuteave

$ 295.94K
$ 295.94K$ 295.94K

--
----

$ 295.94K
$ 295.94K$ 295.94K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Marvin Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 295.94K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MARVIN ringlev varu on 420.69B, mille koguvaru on 420690000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 295.94K.

Marvin Inu (MARVIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Marvin Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Marvin Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Marvin Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Marvin Inu ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.88%
30 päeva$ 0-9.25%
60 päeva$ 0+2.40%
90 päeva$ 0--

Mis on Marvin Inu (MARVIN)

Fluffy Fun with MarVin MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Innovative Investment MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Big Growth Potential MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Dynamic Mechanism MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Global Community MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Exciting Events MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Elon's Favorite Pup MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Stray Dog Rescue Fund MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful.

Üksuse Marvin Inu (MARVIN) allikas

Ametlik veebisait

Marvin Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Marvin Inu (MARVIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Marvin Inu (MARVIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Marvin Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Marvin Inu hinna ennustust kohe!

MARVIN kohalike valuutade suhtes

Marvin Inu (MARVIN) tokenoomika

Marvin Inu (MARVIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MARVIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Marvin Inu (MARVIN) kohta

Kui palju on Marvin Inu (MARVIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas MARVIN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MARVIN/USD hind?
Praegune hind MARVIN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Marvin Inu turukapitalisatsioon?
MARVIN turukapitalisatsioon on $ 295.94K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MARVIN ringlev varu?
MARVIN ringlev varu on 420.69B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MARVIN (ATH) hind?
MARVIN saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade MARVIN madalaim (ATL) hind?
MARVIN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MARVIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MARVIN kauplemismaht on -- USD.
Kas MARVIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
MARVIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MARVIN hinna ennustust.
