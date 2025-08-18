Rohkem infot MARV

Marv hind (MARV)

1 MARV/USD reaalajas hind:

--
----
-6.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Marv (MARV) reaalajas hinnagraafik
Marv (MARV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-6.35%

-14.53%

-14.53%

Marv (MARV) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MARV kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MARVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MARV muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -6.35% 24 tunni vältel -14.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Marv (MARV) – turuteave

$ 161.19K
$ 161.19K$ 161.19K

--
----

$ 161.19K
$ 161.19K$ 161.19K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Marv praegune turukapitalisatsioon on $ 161.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MARV ringlev varu on 420.69T, mille koguvaru on 420690000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 161.19K.

Marv (MARV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Marv ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Marv ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Marv ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Marv ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.35%
30 päeva$ 0-18.67%
60 päeva$ 0+17.94%
90 päeva$ 0--

Mis on Marv (MARV)

Marv is an anthropomorphic frog who seeks to become the ideal digital frog. As a variation of Pepe the Frog, Marv stands out with his unique personality and origin. Slightly shy yet fond of dressing up in various outfits, Marv was born on the Finnish board Ylilauta. MARV appeals to the cryptocurrency community with its no-tax policy and transparent acknowledgment of its lack of utility, maintaining the essence of a pure and simple memecoin.

Üksuse Marv (MARV) allikas

Ametlik veebisait

Marv hinna ennustus (USD)

Kui palju on Marv (MARV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Marv (MARV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Marv nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Marv hinna ennustust kohe!

MARV kohalike valuutade suhtes

Marv (MARV) tokenoomika

Marv (MARV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MARV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Marv (MARV) kohta

Kui palju on Marv (MARV) tänapäeval väärt?
Reaalajas MARV hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MARV/USD hind?
Praegune hind MARV/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Marv turukapitalisatsioon?
MARV turukapitalisatsioon on $ 161.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MARV ringlev varu?
MARV ringlev varu on 420.69T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MARV (ATH) hind?
MARV saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade MARV madalaim (ATL) hind?
MARV nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MARV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MARV kauplemismaht on -- USD.
Kas MARV sel aastal kõrgemale ka suundub?
MARV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MARV hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.