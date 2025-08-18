Mis on Marv (MARV)

Marv is an anthropomorphic frog who seeks to become the ideal digital frog. As a variation of Pepe the Frog, Marv stands out with his unique personality and origin. Slightly shy yet fond of dressing up in various outfits, Marv was born on the Finnish board Ylilauta. MARV appeals to the cryptocurrency community with its no-tax policy and transparent acknowledgment of its lack of utility, maintaining the essence of a pure and simple memecoin.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Marv (MARV) allikas Ametlik veebisait

Marv hinna ennustus (USD)

Kui palju on Marv (MARV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Marv (MARV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Marv nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Marv hinna ennustust kohe!

MARV kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Marv (MARV) tokenoomika

Marv (MARV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MARV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Marv (MARV) kohta Kui palju on Marv (MARV) tänapäeval väärt? Reaalajas MARV hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MARV/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MARV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Marv turukapitalisatsioon? MARV turukapitalisatsioon on $ 161.19K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MARV ringlev varu? MARV ringlev varu on 420.69T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MARV (ATH) hind? MARV saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade MARV madalaim (ATL) hind? MARV nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MARV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MARV kauplemismaht on -- USD . Kas MARV sel aastal kõrgemale ka suundub? MARV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MARV hinna ennustust

Marv (MARV) Olulised valdkonna uudised