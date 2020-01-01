Mars Ecosystem (XMS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mars Ecosystem (XMS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mars Ecosystem (XMS) teave Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop. Mars stablecoin is price-stable, capital-efficient, scalable and decentralized. The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world. Mars Ecosystem has the following unique innovations: -Treasury assets classification mechanism -Mintage control mechanism -Anti-"bank run" mechanism -The integration of DeFi protocols and stablecoin into the same system Ametlik veebisait: https://marsdao.finance/ Ostke XMS kohe!

Mars Ecosystem (XMS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mars Ecosystem (XMS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 293.85K $ 293.85K $ 293.85K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 666.64M $ 666.64M $ 666.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 440.79K $ 440.79K $ 440.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00044079 $ 0.00044079 $ 0.00044079 Lisateave Mars Ecosystem (XMS) hinna kohta

Mars Ecosystem (XMS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mars Ecosystem (XMS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XMS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XMS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XMS tokeni tokenoomikat, avastage XMS tokeni reaalajas hinda!

XMS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XMS võiks suunduda? Meie XMS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XMS tokeni hinna ennustust kohe!

