Mars Ecosystem logo

Mars Ecosystem hind (XMS)

Loendis mitteolevad

1 XMS/USD reaalajas hind:

$0.00044352
$0.00044352$0.00044352
-2.30%1D
mexc
USD
Mars Ecosystem (XMS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 17:18:51 (UTC+8)

Mars Ecosystem (XMS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-2.32%

+2.12%

+2.12%

Mars Ecosystem (XMS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul XMS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. XMSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.45 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on XMS muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -2.32% 24 tunni vältel +2.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mars Ecosystem (XMS) – turuteave

$ 295.71K
$ 295.71K$ 295.71K

--
----

$ 443.58K
$ 443.58K$ 443.58K

666.64M
666.64M 666.64M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Mars Ecosystem praegune turukapitalisatsioon on $ 295.71K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XMS ringlev varu on 666.64M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 443.58K.

Mars Ecosystem (XMS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Mars Ecosystem ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mars Ecosystem ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mars Ecosystem ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mars Ecosystem ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.32%
30 päeva$ 0+7.99%
60 päeva$ 0+42.12%
90 päeva$ 0--

Mis on Mars Ecosystem (XMS)

Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop. Mars stablecoin is price-stable, capital-efficient, scalable and decentralized. The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world. Mars Ecosystem has the following unique innovations: -Treasury assets classification mechanism -Mintage control mechanism -Anti-"bank run" mechanism -The integration of DeFi protocols and stablecoin into the same system

Üksuse Mars Ecosystem (XMS) allikas

Ametlik veebisait

Mars Ecosystem hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mars Ecosystem (XMS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mars Ecosystem (XMS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mars Ecosystem nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mars Ecosystem hinna ennustust kohe!

XMS kohalike valuutade suhtes

Mars Ecosystem (XMS) tokenoomika

Mars Ecosystem (XMS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XMS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mars Ecosystem (XMS) kohta

Kui palju on Mars Ecosystem (XMS) tänapäeval väärt?
Reaalajas XMS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XMS/USD hind?
Praegune hind XMS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mars Ecosystem turukapitalisatsioon?
XMS turukapitalisatsioon on $ 295.71K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XMS ringlev varu?
XMS ringlev varu on 666.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XMS (ATH) hind?
XMS saavutab ATH hinna summas 1.45 USD.
Mis oli kõigi aegade XMS madalaim (ATL) hind?
XMS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on XMS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XMS kauplemismaht on -- USD.
Kas XMS sel aastal kõrgemale ka suundub?
XMS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XMS hinna ennustust.
