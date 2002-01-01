MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) teave The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Ametlik veebisait: https://www.marketvector.com/factsheets/download/MVTT10F.d.pdf Ostke MVTT10F kohe!

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 795.06K $ 795.06K $ 795.06K Koguvaru: $ 16.58M $ 16.58M $ 16.58M Ringlev varu: $ 16.58M $ 16.58M $ 16.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 795.06K $ 795.06K $ 795.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.054088 $ 0.054088 $ 0.054088 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02518208 $ 0.02518208 $ 0.02518208 Praegune hind: $ 0.04807939 $ 0.04807939 $ 0.04807939 Lisateave MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) hinna kohta

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MVTT10F tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MVTT10F tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MVTT10F tokeni tokenoomikat, avastage MVTT10F tokeni reaalajas hinda!

MVTT10F – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MVTT10F võiks suunduda? Meie MVTT10F hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MVTT10F tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!