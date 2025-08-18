Mis on MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) kohta Kui palju on MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tänapäeval väärt? Reaalajas MVTT10F hind USD on 0.04796995 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MVTT10F/USD hind? $ 0.04796995 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MVTT10F/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MarketVector Token Terminal Fundamental Index turukapitalisatsioon? MVTT10F turukapitalisatsioon on $ 690.43K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MVTT10F ringlev varu? MVTT10F ringlev varu on 14.34M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MVTT10F (ATH) hind? MVTT10F saavutab ATH hinna summas 0.054088 USD . Mis oli kõigi aegade MVTT10F madalaim (ATL) hind? MVTT10F nägi ATL hinda summas 0.02518208 USD . Milline on MVTT10F kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MVTT10F kauplemismaht on -- USD . Kas MVTT10F sel aastal kõrgemale ka suundub? MVTT10F võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MVTT10F hinna ennustust

