Rohkem infot MVTT10F

MVTT10F Hinnainfo

MVTT10F Ametlik veebisait

MVTT10F Tokenoomika

MVTT10F Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

MarketVector Token Terminal Fundamental Index logo

MarketVector Token Terminal Fundamental Index hind (MVTT10F)

Loendis mitteolevad

1 MVTT10F/USD reaalajas hind:

$0.0482556
$0.0482556$0.0482556
-3.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:57:34 (UTC+8)

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04814636
$ 0.04814636$ 0.04814636
24 h madal
$ 0.051386
$ 0.051386$ 0.051386
24 h kõrge

$ 0.04814636
$ 0.04814636$ 0.04814636

$ 0.051386
$ 0.051386$ 0.051386

$ 0.054088
$ 0.054088$ 0.054088

$ 0.02518208
$ 0.02518208$ 0.02518208

-1.30%

-4.41%

-4.53%

-4.53%

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) reaalajas hind on $0.04796995. Viimase 24 tunni jooksul MVTT10F kaubeldud madalaim $ 0.04814636 ja kõrgeim $ 0.051386 näitab aktiivset turu volatiivsust. MVTT10Fkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.054088 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02518208.

Lüliajalise tootluse osas on MVTT10F muutunud -1.30% viimase tunni jooksul, -4.41% 24 tunni vältel -4.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) – turuteave

$ 690.43K
$ 690.43K$ 690.43K

--
----

$ 667.14K
$ 667.14K$ 667.14K

14.34M
14.34M 14.34M

13,856,555.15578549
13,856,555.15578549 13,856,555.15578549

MarketVector Token Terminal Fundamental Index praegune turukapitalisatsioon on $ 690.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MVTT10F ringlev varu on 14.34M, mille koguvaru on 13856555.15578549. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 667.14K.

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MarketVector Token Terminal Fundamental Index ja USD hinnamuutus $ -0.00221478757858057.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MarketVector Token Terminal Fundamental Index ja USD hinnamuutus $ +0.0024346956.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MarketVector Token Terminal Fundamental Index ja USD hinnamuutus $ +0.0156634310.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MarketVector Token Terminal Fundamental Index ja USD hinnamuutus $ +0.010200711707241186.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00221478757858057-4.41%
30 päeva$ +0.0024346956+5.08%
60 päeva$ +0.0156634310+32.65%
90 päeva$ +0.010200711707241186+27.01%

Mis on MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) allikas

Ametlik veebisait

MarketVector Token Terminal Fundamental Index hinna ennustus (USD)

Kui palju on MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MarketVector Token Terminal Fundamental Index nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MarketVector Token Terminal Fundamental Index hinna ennustust kohe!

MVTT10F kohalike valuutade suhtes

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenoomika

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MVTT10F tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) kohta

Kui palju on MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tänapäeval väärt?
Reaalajas MVTT10F hind USD on 0.04796995 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MVTT10F/USD hind?
Praegune hind MVTT10F/USD on $ 0.04796995. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MarketVector Token Terminal Fundamental Index turukapitalisatsioon?
MVTT10F turukapitalisatsioon on $ 690.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MVTT10F ringlev varu?
MVTT10F ringlev varu on 14.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MVTT10F (ATH) hind?
MVTT10F saavutab ATH hinna summas 0.054088 USD.
Mis oli kõigi aegade MVTT10F madalaim (ATL) hind?
MVTT10F nägi ATL hinda summas 0.02518208 USD.
Milline on MVTT10F kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MVTT10F kauplemismaht on -- USD.
Kas MVTT10F sel aastal kõrgemale ka suundub?
MVTT10F võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MVTT10F hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:57:34 (UTC+8)

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.