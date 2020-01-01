MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) teave The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Ametlik veebisait: https://app.reserve.org/ Ostke MVDA25 kohe!

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.67K $ 22.67K $ 22.67K Koguvaru: $ 9.80K $ 9.80K $ 9.80K Ringlev varu: $ 9.80K $ 9.80K $ 9.80K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.67K $ 22.67K $ 22.67K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 Kõigi aegade madalaim: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Praegune hind: $ 2.31 $ 2.31 $ 2.31 Lisateave MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) hinna kohta

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MVDA25 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MVDA25 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MVDA25 tokeni tokenoomikat, avastage MVDA25 tokeni reaalajas hinda!

MVDA25 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MVDA25 võiks suunduda? Meie MVDA25 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MVDA25 tokeni hinna ennustust kohe!

