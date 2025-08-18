Rohkem infot MVDA25

MarketVector Digital Assets 25 Index logo

MarketVector Digital Assets 25 Index hind (MVDA25)

Loendis mitteolevad

1 MVDA25/USD reaalajas hind:

$2.44
$2.44$2.44
0.00%1D
mexc
USD
MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) reaalajas hinnagraafik
MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.69
$ 2.69$ 2.69

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

--

--

+1.51%

+1.51%

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) reaalajas hind on $2.44. Viimase 24 tunni jooksul MVDA25 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MVDA25kõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.69 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.2.

Lüliajalise tootluse osas on MVDA25 muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) – turuteave

$ 31.95K
$ 31.95K$ 31.95K

--
----

$ 31.95K
$ 31.95K$ 31.95K

13.07K
13.07K 13.07K

13,072.39050831089
13,072.39050831089 13,072.39050831089

MarketVector Digital Assets 25 Index praegune turukapitalisatsioon on $ 31.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MVDA25 ringlev varu on 13.07K, mille koguvaru on 13072.39050831089. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.95K.

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MarketVector Digital Assets 25 Index ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MarketVector Digital Assets 25 Index ja USD hinnamuutus $ +0.1040040240.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MarketVector Digital Assets 25 Index ja USD hinnamuutus $ +1.3258357320.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MarketVector Digital Assets 25 Index ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.1040040240+4.26%
60 päeva$ +1.3258357320+54.34%
90 päeva$ 0--

Mis on MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

MarketVector Digital Assets 25 Index hinna ennustus (USD)

Kui palju on MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MarketVector Digital Assets 25 Index nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MarketVector Digital Assets 25 Index hinna ennustust kohe!

MVDA25 kohalike valuutade suhtes

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) tokenoomika

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MVDA25 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) kohta

Kui palju on MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) tänapäeval väärt?
Reaalajas MVDA25 hind USD on 2.44 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MVDA25/USD hind?
Praegune hind MVDA25/USD on $ 2.44. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MarketVector Digital Assets 25 Index turukapitalisatsioon?
MVDA25 turukapitalisatsioon on $ 31.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MVDA25 ringlev varu?
MVDA25 ringlev varu on 13.07K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MVDA25 (ATH) hind?
MVDA25 saavutab ATH hinna summas 2.69 USD.
Mis oli kõigi aegade MVDA25 madalaim (ATL) hind?
MVDA25 nägi ATL hinda summas 1.2 USD.
Milline on MVDA25 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MVDA25 kauplemismaht on -- USD.
Kas MVDA25 sel aastal kõrgemale ka suundub?
MVDA25 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MVDA25 hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.