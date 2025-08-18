Mis on MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Üksuse MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) allikas Ametlik veebisait

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) tokenoomika

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MVDA25 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) kohta Kui palju on MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) tänapäeval väärt? Reaalajas MVDA25 hind USD on 2.44 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MVDA25/USD hind? $ 2.44 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MVDA25/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MarketVector Digital Assets 25 Index turukapitalisatsioon? MVDA25 turukapitalisatsioon on $ 31.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MVDA25 ringlev varu? MVDA25 ringlev varu on 13.07K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MVDA25 (ATH) hind? MVDA25 saavutab ATH hinna summas 2.69 USD . Mis oli kõigi aegade MVDA25 madalaim (ATL) hind? MVDA25 nägi ATL hinda summas 1.2 USD . Milline on MVDA25 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MVDA25 kauplemismaht on -- USD . Kas MVDA25 sel aastal kõrgemale ka suundub? MVDA25 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MVDA25 hinna ennustust

