Market Making Pro (MMPRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Market Making Pro (MMPRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Market Making Pro (MMPRO) teave MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for. Ametlik veebisait: https://marketmaking.pro/ Ostke MMPRO kohe!

Market Making Pro (MMPRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Market Making Pro (MMPRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 401.80K $ 401.80K $ 401.80K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 92.08M $ 92.08M $ 92.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 436.35K $ 436.35K $ 436.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.824202 $ 0.824202 $ 0.824202 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00298409 $ 0.00298409 $ 0.00298409 Praegune hind: $ 0.00436351 $ 0.00436351 $ 0.00436351 Lisateave Market Making Pro (MMPRO) hinna kohta

Market Making Pro (MMPRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Market Making Pro (MMPRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MMPRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MMPRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MMPRO tokeni tokenoomikat, avastage MMPRO tokeni reaalajas hinda!

MMPRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MMPRO võiks suunduda? Meie MMPRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MMPRO tokeni hinna ennustust kohe!

