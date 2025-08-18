Mis on Market Making Pro (MMPRO)

MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for.

Market Making Pro hinna ennustus (USD)

Kui palju on Market Making Pro (MMPRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Market Making Pro (MMPRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Market Making Pro nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MMPRO kohalike valuutade suhtes

Market Making Pro (MMPRO) tokenoomika

Market Making Pro (MMPRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MMPRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Market Making Pro (MMPRO) tänapäeval väärt? Reaalajas MMPRO hind USD on 0.00383565 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MMPRO/USD hind? $ 0.00383565 . Milline on Market Making Pro turukapitalisatsioon? MMPRO turukapitalisatsioon on $ 353.13K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MMPRO ringlev varu? MMPRO ringlev varu on 92.08M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MMPRO (ATH) hind? MMPRO saavutab ATH hinna summas 0.824202 USD . Mis oli kõigi aegade MMPRO madalaim (ATL) hind? MMPRO nägi ATL hinda summas 0.00298409 USD . Milline on MMPRO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MMPRO kauplemismaht on -- USD . Kas MMPRO sel aastal kõrgemale ka suundub? MMPRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

