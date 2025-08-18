Rohkem infot MARKET

Market fun hind (MARKET)

--
----
-5.60%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Market fun (MARKET) reaalajas hinnagraafik
Market fun (MARKET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

-5.65%

-17.11%

-17.11%

Market fun (MARKET) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MARKET kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MARKETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MARKET muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, -5.65% 24 tunni vältel -17.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Market fun (MARKET) – turuteave

$ 83.88K
$ 83.88K$ 83.88K

--
----

$ 83.88K
$ 83.88K$ 83.88K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Market fun praegune turukapitalisatsioon on $ 83.88K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MARKET ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 83.88K.

Market fun (MARKET) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Market fun ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Market fun ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Market fun ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Market fun ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.65%
30 päeva$ 0-44.15%
60 päeva$ 0-4.95%
90 päeva$ 0--

Mis on Market fun (MARKET)

Market.fun makes creating community-driven memecoins a breeze Market.fun is a memecoin launch that makes launching memecoin projects simple. Leveraging the fast transactions, lower transaction costs, and robust security of the Solana blockchain, Market.fun allows users to deploy memecoins and make them tradable in minutes, without coding. Using the bonding mechanism, our platform allows projects to launch instantly and automatically add LP once the coin reaches $69,000 MC.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Market fun (MARKET) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Market fun hinna ennustus (USD)

Kui palju on Market fun (MARKET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Market fun (MARKET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Market fun nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Market fun hinna ennustust kohe!

MARKET kohalike valuutade suhtes

Market fun (MARKET) tokenoomika

Market fun (MARKET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MARKET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Market fun (MARKET) kohta

Kui palju on Market fun (MARKET) tänapäeval väärt?
Reaalajas MARKET hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MARKET/USD hind?
Praegune hind MARKET/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Market fun turukapitalisatsioon?
MARKET turukapitalisatsioon on $ 83.88K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MARKET ringlev varu?
MARKET ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MARKET (ATH) hind?
MARKET saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade MARKET madalaim (ATL) hind?
MARKET nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MARKET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MARKET kauplemismaht on -- USD.
Kas MARKET sel aastal kõrgemale ka suundub?
MARKET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MARKET hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.