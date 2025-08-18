Mis on Market fun (MARKET)

Market.fun makes creating community-driven memecoins a breeze Market.fun is a memecoin launch that makes launching memecoin projects simple. Leveraging the fast transactions, lower transaction costs, and robust security of the Solana blockchain, Market.fun allows users to deploy memecoins and make them tradable in minutes, without coding. Using the bonding mechanism, our platform allows projects to launch instantly and automatically add LP once the coin reaches $69,000 MC.

Üksuse Market fun (MARKET) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Market fun (MARKET) tokenoomika

Market fun (MARKET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MARKET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Market fun (MARKET) kohta Kui palju on Market fun (MARKET) tänapäeval väärt? Reaalajas MARKET hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MARKET/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MARKET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Market fun turukapitalisatsioon? MARKET turukapitalisatsioon on $ 83.88K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MARKET ringlev varu? MARKET ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MARKET (ATH) hind? MARKET saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade MARKET madalaim (ATL) hind? MARKET nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MARKET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MARKET kauplemismaht on -- USD . Kas MARKET sel aastal kõrgemale ka suundub? MARKET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MARKET hinna ennustust

