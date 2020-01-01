Market Dominance (MD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Market Dominance (MD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token. Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal.

Market Dominance (MD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Market Dominance (MD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Koguvaru: $ 550.77M $ 550.77M $ 550.77M Ringlev varu: $ 550.77M $ 550.77M $ 550.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01319383 $ 0.01319383 $ 0.01319383 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00509519 $ 0.00509519 $ 0.00509519 Lisateave Market Dominance (MD) hinna kohta

Market Dominance (MD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Market Dominance (MD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MD tokeni tokenoomikat, avastage MD tokeni reaalajas hinda!

MD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MD võiks suunduda? Meie MD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MD tokeni hinna ennustust kohe!

