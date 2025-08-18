Mis on Market Dominance (MD)

Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token. Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Market Dominance (MD) allikas Ametlik veebisait

Market Dominance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Market Dominance (MD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Market Dominance (MD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Market Dominance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Market Dominance hinna ennustust kohe!

MD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Market Dominance (MD) tokenoomika

Market Dominance (MD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Market Dominance (MD) kohta Kui palju on Market Dominance (MD) tänapäeval väärt? Reaalajas MD hind USD on 0.00552995 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MD/USD hind? $ 0.00552995 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Market Dominance turukapitalisatsioon? MD turukapitalisatsioon on $ 3.04M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MD ringlev varu? MD ringlev varu on 550.62M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MD (ATH) hind? MD saavutab ATH hinna summas 0.01319383 USD . Mis oli kõigi aegade MD madalaim (ATL) hind? MD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MD kauplemismaht on -- USD . Kas MD sel aastal kõrgemale ka suundub? MD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MD hinna ennustust

Market Dominance (MD) Olulised valdkonna uudised