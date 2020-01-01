Marinade Staked SOL (MSOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Marinade Staked SOL (MSOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Marinade Staked SOL (MSOL) teave Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake. Ametlik veebisait: https://marinade.finance/ Ostke MSOL kohe!

Marinade Staked SOL (MSOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Marinade Staked SOL (MSOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 838.70M $ 838.70M $ 838.70M Koguvaru: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Ringlev varu: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 838.70M $ 838.70M $ 838.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 363.77 $ 363.77 $ 363.77 Kõigi aegade madalaim: $ 8.93 $ 8.93 $ 8.93 Praegune hind: $ 238.5 $ 238.5 $ 238.5 Lisateave Marinade Staked SOL (MSOL) hinna kohta

Marinade Staked SOL (MSOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Marinade Staked SOL (MSOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MSOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MSOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MSOL tokeni tokenoomikat, avastage MSOL tokeni reaalajas hinda!

MSOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MSOL võiks suunduda? Meie MSOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MSOL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!