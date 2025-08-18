Rohkem infot MSOL

MSOL Hinnainfo

MSOL Ametlik veebisait

MSOL Tokenoomika

MSOL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Marinade Staked SOL logo

Marinade Staked SOL hind (MSOL)

Loendis mitteolevad

1 MSOL/USD reaalajas hind:

$242.28
$242.28$242.28
-3.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Marinade Staked SOL (MSOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:32:25 (UTC+8)

Marinade Staked SOL (MSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 242.34
$ 242.34$ 242.34
24 h madal
$ 256.8
$ 256.8$ 256.8
24 h kõrge

$ 242.34
$ 242.34$ 242.34

$ 256.8
$ 256.8$ 256.8

$ 363.77
$ 363.77$ 363.77

$ 8.93
$ 8.93$ 8.93

-0.58%

-3.37%

+0.34%

+0.34%

Marinade Staked SOL (MSOL) reaalajas hind on $242.28. Viimase 24 tunni jooksul MSOL kaubeldud madalaim $ 242.34 ja kõrgeim $ 256.8 näitab aktiivset turu volatiivsust. MSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 363.77 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 8.93.

Lüliajalise tootluse osas on MSOL muutunud -0.58% viimase tunni jooksul, -3.37% 24 tunni vältel +0.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Marinade Staked SOL (MSOL) – turuteave

$ 854.88M
$ 854.88M$ 854.88M

--
----

$ 854.88M
$ 854.88M$ 854.88M

3.53M
3.53M 3.53M

3,528,485.0
3,528,485.0 3,528,485.0

Marinade Staked SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 854.88M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MSOL ringlev varu on 3.53M, mille koguvaru on 3528485.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 854.88M.

Marinade Staked SOL (MSOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Marinade Staked SOL ja USD hinnamuutus $ -8.44965633361.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Marinade Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +10.7736585840.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Marinade Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +67.1926995720.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Marinade Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +23.64446833295335.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -8.44965633361-3.37%
30 päeva$ +10.7736585840+4.45%
60 päeva$ +67.1926995720+27.73%
90 päeva$ +23.64446833295335+10.81%

Mis on Marinade Staked SOL (MSOL)

Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Marinade Staked SOL (MSOL) allikas

Ametlik veebisait

Marinade Staked SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Marinade Staked SOL (MSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Marinade Staked SOL (MSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Marinade Staked SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Marinade Staked SOL hinna ennustust kohe!

MSOL kohalike valuutade suhtes

Marinade Staked SOL (MSOL) tokenoomika

Marinade Staked SOL (MSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Marinade Staked SOL (MSOL) kohta

Kui palju on Marinade Staked SOL (MSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas MSOL hind USD on 242.28 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MSOL/USD hind?
Praegune hind MSOL/USD on $ 242.28. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Marinade Staked SOL turukapitalisatsioon?
MSOL turukapitalisatsioon on $ 854.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MSOL ringlev varu?
MSOL ringlev varu on 3.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MSOL (ATH) hind?
MSOL saavutab ATH hinna summas 363.77 USD.
Mis oli kõigi aegade MSOL madalaim (ATL) hind?
MSOL nägi ATL hinda summas 8.93 USD.
Milline on MSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MSOL kauplemismaht on -- USD.
Kas MSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
MSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MSOL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:32:25 (UTC+8)

Marinade Staked SOL (MSOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.