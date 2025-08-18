Mis on Marinade Staked SOL (MSOL)

Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake.

Üksuse Marinade Staked SOL (MSOL) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Marinade Staked SOL (MSOL) kohta Kui palju on Marinade Staked SOL (MSOL) tänapäeval väärt? Reaalajas MSOL hind USD on 242.28 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MSOL/USD hind? $ 242.28 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MSOL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Marinade Staked SOL turukapitalisatsioon? MSOL turukapitalisatsioon on $ 854.88M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MSOL ringlev varu? MSOL ringlev varu on 3.53M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MSOL (ATH) hind? MSOL saavutab ATH hinna summas 363.77 USD . Mis oli kõigi aegade MSOL madalaim (ATL) hind? MSOL nägi ATL hinda summas 8.93 USD . Milline on MSOL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MSOL kauplemismaht on -- USD . Kas MSOL sel aastal kõrgemale ka suundub? MSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MSOL hinna ennustust

