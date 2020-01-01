Marginswap (MFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Marginswap (MFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Marginswap (MFI) teave Marginswap is a decentralized trading protocol that natively supports overcollateralized loans, spot and leverage trading of tokens on AMMs like Uniswap and SushiSwap. With Marginswap, traders can trade a wide variety of assets, like on any existing swap protocol but with up to 5x leverage. Margin trading is possible due to Bond lending, i.e., lenders supply crypto assets to the protocol, which traders borrow for their trades. Ametlik veebisait: https://marginswap.finance/ Ostke MFI kohe!

Marginswap (MFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Marginswap (MFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 91.52K $ 91.52K $ 91.52K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 129.78K $ 129.78K $ 129.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.93 $ 3.93 $ 3.93 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00965396 $ 0.00965396 $ 0.00965396 Praegune hind: $ 0.01297775 $ 0.01297775 $ 0.01297775 Lisateave Marginswap (MFI) hinna kohta

Marginswap (MFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Marginswap (MFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MFI tokeni tokenoomikat, avastage MFI tokeni reaalajas hinda!

MFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MFI võiks suunduda? Meie MFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MFI tokeni hinna ennustust kohe!

