Mis on Marginswap (MFI)

Marginswap is a decentralized trading protocol that natively supports overcollateralized loans, spot and leverage trading of tokens on AMMs like Uniswap and SushiSwap. With Marginswap, traders can trade a wide variety of assets, like on any existing swap protocol but with up to 5x leverage. Margin trading is possible due to Bond lending, i.e., lenders supply crypto assets to the protocol, which traders borrow for their trades.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Marginswap (MFI) kohta Kui palju on Marginswap (MFI) tänapäeval väärt? Reaalajas MFI hind USD on 0.0178134 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MFI/USD hind? $ 0.0178134 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Marginswap turukapitalisatsioon? MFI turukapitalisatsioon on $ 125.64K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MFI ringlev varu? MFI ringlev varu on 7.05M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MFI (ATH) hind? MFI saavutab ATH hinna summas 3.93 USD . Mis oli kõigi aegade MFI madalaim (ATL) hind? MFI nägi ATL hinda summas 0.00965396 USD . Milline on MFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MFI kauplemismaht on -- USD . Kas MFI sel aastal kõrgemale ka suundub? MFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MFI hinna ennustust

