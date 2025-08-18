Rohkem infot MFI

Marginswap hind (MFI)

1 MFI/USD reaalajas hind:

$0.01781554
$0.01781554
+4.60%1D
Marginswap (MFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:40:02 (UTC+8)

Marginswap (MFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01284149
$ 0.01284149$ 0.01284149
24 h madal
$ 0.01879475
$ 0.01879475$ 0.01879475
24 h kõrge

$ 0.01284149
$ 0.01284149$ 0.01284149

$ 0.01879475
$ 0.01879475$ 0.01879475

$ 3.93
$ 3.93$ 3.93

$ 0.00965396
$ 0.00965396$ 0.00965396

+0.22%

+4.62%

+38.68%

+38.68%

Marginswap (MFI) reaalajas hind on $0.0178134. Viimase 24 tunni jooksul MFI kaubeldud madalaim $ 0.01284149 ja kõrgeim $ 0.01879475 näitab aktiivset turu volatiivsust. MFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.93 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00965396.

Lüliajalise tootluse osas on MFI muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, +4.62% 24 tunni vältel +38.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Marginswap (MFI) – turuteave

$ 125.64K
$ 125.64K$ 125.64K

--
----

$ 178.16K
$ 178.16K$ 178.16K

7.05M
7.05M 7.05M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Marginswap praegune turukapitalisatsioon on $ 125.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MFI ringlev varu on 7.05M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 178.16K.

Marginswap (MFI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Marginswap ja USD hinnamuutus $ +0.00078617.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Marginswap ja USD hinnamuutus $ +0.0008148811.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Marginswap ja USD hinnamuutus $ +0.0065801612.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Marginswap ja USD hinnamuutus $ +0.00183356994351337.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00078617+4.62%
30 päeva$ +0.0008148811+4.57%
60 päeva$ +0.0065801612+36.94%
90 päeva$ +0.00183356994351337+11.47%

Mis on Marginswap (MFI)

Marginswap is a decentralized trading protocol that natively supports overcollateralized loans, spot and leverage trading of tokens on AMMs like Uniswap and SushiSwap. With Marginswap, traders can trade a wide variety of assets, like on any existing swap protocol but with up to 5x leverage. Margin trading is possible due to Bond lending, i.e., lenders supply crypto assets to the protocol, which traders borrow for their trades.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Marginswap (MFI) allikas

Ametlik veebisait

Marginswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Marginswap (MFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Marginswap (MFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Marginswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Marginswap hinna ennustust kohe!

MFI kohalike valuutade suhtes

Marginswap (MFI) tokenoomika

Marginswap (MFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Marginswap (MFI) kohta

Kui palju on Marginswap (MFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MFI hind USD on 0.0178134 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MFI/USD hind?
Praegune hind MFI/USD on $ 0.0178134. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Marginswap turukapitalisatsioon?
MFI turukapitalisatsioon on $ 125.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MFI ringlev varu?
MFI ringlev varu on 7.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MFI (ATH) hind?
MFI saavutab ATH hinna summas 3.93 USD.
Mis oli kõigi aegade MFI madalaim (ATL) hind?
MFI nägi ATL hinda summas 0.00965396 USD.
Milline on MFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MFI kauplemismaht on -- USD.
Kas MFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MFI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:40:02 (UTC+8)

Marginswap (MFI) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.