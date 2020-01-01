Mare Finance (MARE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mare Finance (MARE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mare Finance (MARE) teave Mare Finance is a decentralized lending protocol for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source protocol serving users on Kava. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them. Ametlik veebisait: https://mare.finance/ Ostke MARE kohe!

Mare Finance (MARE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mare Finance (MARE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.72K $ 4.72K $ 4.72K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 62.49M $ 62.49M $ 62.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.55K $ 7.55K $ 7.55K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.603689 $ 0.603689 $ 0.603689 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Mare Finance (MARE) hinna kohta

Mare Finance (MARE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mare Finance (MARE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MARE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MARE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MARE tokeni tokenoomikat, avastage MARE tokeni reaalajas hinda!

