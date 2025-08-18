Mis on Mare Finance (MARE)

Mare Finance is a decentralized lending protocol for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source protocol serving users on Kava. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Mare Finance (MARE) allikas Ametlik veebisait

Mare Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mare Finance (MARE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mare Finance (MARE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mare Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mare Finance hinna ennustust kohe!

MARE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Mare Finance (MARE) tokenoomika

Mare Finance (MARE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MARE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mare Finance (MARE) kohta Kui palju on Mare Finance (MARE) tänapäeval väärt? Reaalajas MARE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MARE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MARE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Mare Finance turukapitalisatsioon? MARE turukapitalisatsioon on $ 4.72K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MARE ringlev varu? MARE ringlev varu on 62.49M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MARE (ATH) hind? MARE saavutab ATH hinna summas 0.603689 USD . Mis oli kõigi aegade MARE madalaim (ATL) hind? MARE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MARE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MARE kauplemismaht on -- USD . Kas MARE sel aastal kõrgemale ka suundub? MARE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MARE hinna ennustust

Mare Finance (MARE) Olulised valdkonna uudised