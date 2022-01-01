MarbleVerse (RLM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MarbleVerse (RLM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MarbleVerse (RLM) teave MarbleVerse is a high-quality Play-to-Earn game in the Cronos network MarbleVerse is a Play-to-Earn game released on Cronos chain, where your NFT Marbles enter races to become the ultimate rolling champion. Once you mint your Marble, you can enter races and earn Rollium tokens by coming on top. The aim of MarbleVerse is to create an ecosystem where players can both enjoy playing the game and use the marketplace / marble races to earn at the same time. Developed by a team of game developers visual artists, game designers & business developers, MarbleVerse will be available to play on Web Browsers, mobile devices and desktop application. Rollium is the native currency of the MarbleVerse. Everything in the game will either require or reward Rollium. With Rollium Tokens MarbleVerse players will be able to: Upgrading Their NFTs

Join Special Races:

Customize their marbles

Organize Custom Races

Mint 2nd Generation Marbles

Make decisions in the development (Governance) Ametlik veebisait: https://www.marbleverse.io/

MarbleVerse (RLM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MarbleVerse (RLM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.36K $ 18.36K $ 18.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02562399 $ 0.02562399 $ 0.02562399 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00018348 $ 0.00018348 $ 0.00018348 Lisateave MarbleVerse (RLM) hinna kohta

MarbleVerse (RLM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MarbleVerse (RLM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RLM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RLM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RLM tokeni tokenoomikat, avastage RLM tokeni reaalajas hinda!

RLM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RLM võiks suunduda? Meie RLM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RLM tokeni hinna ennustust kohe!

