Mis on MARBITZ (BITZ)

Marbitz simply put is based on the old school marble runs. Marbitz is the modern day crypto alternative where you can earn weekly rewards from holding & using your tokens. Built with the community for the community. In the planning and execution of this project the community has been a pivotal part of it. Linked directly back to the 2Bit Crypto YouTube channel allows this to not only be different in the defi space but been the only project you need in the space. The two most undervalued elements in this space for any project is Trust and Transparency. Marbitz is here to be the only project delivering both.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MARBITZ (BITZ) kohta Kui palju on MARBITZ (BITZ) tänapäeval väärt? Reaalajas BITZ hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BITZ/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BITZ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MARBITZ turukapitalisatsioon? BITZ turukapitalisatsioon on $ 22.38K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BITZ ringlev varu? BITZ ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BITZ (ATH) hind? BITZ saavutab ATH hinna summas 0.00113034 USD . Mis oli kõigi aegade BITZ madalaim (ATL) hind? BITZ nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BITZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BITZ kauplemismaht on -- USD . Kas BITZ sel aastal kõrgemale ka suundub? BITZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BITZ hinna ennustust

