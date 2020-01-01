MAPS (MAPS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MAPS (MAPS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MAPS (MAPS) teave Maps.me is the ultimate travel companion and your passport to the new financial system. MAPS token is the cornerstone of Maps.me, binding 100M+ users. It powers this vision and captures its value. Ametlik veebisait: https://maps.me/token/ Ostke MAPS kohe!

MAPS (MAPS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MAPS (MAPS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 560.98K $ 560.98K $ 560.98K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 74.80M $ 74.80M $ 74.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00240242 $ 0.00240242 $ 0.00240242 Praegune hind: $ 0.00747978 $ 0.00747978 $ 0.00747978 Lisateave MAPS (MAPS) hinna kohta

MAPS (MAPS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MAPS (MAPS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAPS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAPS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAPS tokeni tokenoomikat, avastage MAPS tokeni reaalajas hinda!

MAPS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAPS võiks suunduda? Meie MAPS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAPS tokeni hinna ennustust kohe!

