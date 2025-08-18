Rohkem infot MPL

Maple hind (MPL)

1 MPL/USD reaalajas hind:

$0.604511
$0.604511
-0.40%1D
Maple (MPL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:35:45 (UTC+8)

Maple (MPL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.600374
$ 0.600374
24 h madal
$ 0.607637
$ 0.607637
24 h kõrge

$ 0.600374
$ 0.600374

$ 0.607637
$ 0.607637

$ 68.2
$ 68.2

$ 0.600374
$ 0.600374

-0.11%

-0.42%

-4.47%

-4.47%

Maple (MPL) reaalajas hind on $0.604405. Viimase 24 tunni jooksul MPL kaubeldud madalaim $ 0.600374 ja kõrgeim $ 0.607637 näitab aktiivset turu volatiivsust. MPLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 68.2 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.600374.

Lüliajalise tootluse osas on MPL muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -0.42% 24 tunni vältel -4.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Maple (MPL) – turuteave

$ 1.06M
$ 1.06M

--
--

$ 6.05M
$ 6.05M

1.75M
1.75M

10,000,000.0
10,000,000.0

Maple praegune turukapitalisatsioon on $ 1.06M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MPL ringlev varu on 1.75M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.05M.

Maple (MPL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Maple ja USD hinnamuutus $ -0.0025703434179524.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Maple ja USD hinnamuutus $ -0.0782666397.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Maple ja USD hinnamuutus $ -0.4649862942.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Maple ja USD hinnamuutus $ -34.946436838233985.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0025703434179524-0.42%
30 päeva$ -0.0782666397-12.94%
60 päeva$ -0.4649862942-76.93%
90 päeva$ -34.946436838233985-98.29%

Mis on Maple (MPL)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Maple (MPL) allikas

Maple hinna ennustus (USD)

Kui palju on Maple (MPL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Maple (MPL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Maple nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Maple hinna ennustust kohe!

MPL kohalike valuutade suhtes

Maple (MPL) tokenoomika

Maple (MPL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MPL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maple (MPL) kohta

Kui palju on Maple (MPL) tänapäeval väärt?
Reaalajas MPL hind USD on 0.604405 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MPL/USD hind?
Praegune hind MPL/USD on $ 0.604405. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Maple turukapitalisatsioon?
MPL turukapitalisatsioon on $ 1.06M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MPL ringlev varu?
MPL ringlev varu on 1.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MPL (ATH) hind?
MPL saavutab ATH hinna summas 68.2 USD.
Mis oli kõigi aegade MPL madalaim (ATL) hind?
MPL nägi ATL hinda summas 0.600374 USD.
Milline on MPL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MPL kauplemismaht on -- USD.
Kas MPL sel aastal kõrgemale ka suundub?
MPL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MPL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:35:45 (UTC+8)

