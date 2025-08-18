Mis on Maple (MPL)

Üksuse Maple (MPL) allikas Ametlik veebisait

Maple hinna ennustus (USD)

Kui palju on Maple (MPL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Maple (MPL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Maple nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Maple hinna ennustust kohe!

MPL kohalike valuutade suhtes

Maple (MPL) tokenoomika

Maple (MPL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MPL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maple (MPL) kohta Kui palju on Maple (MPL) tänapäeval väärt? Reaalajas MPL hind USD on 0.604405 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MPL/USD hind? $ 0.604405 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MPL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Maple turukapitalisatsioon? MPL turukapitalisatsioon on $ 1.06M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MPL ringlev varu? MPL ringlev varu on 1.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MPL (ATH) hind? MPL saavutab ATH hinna summas 68.2 USD . Mis oli kõigi aegade MPL madalaim (ATL) hind? MPL nägi ATL hinda summas 0.600374 USD . Milline on MPL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MPL kauplemismaht on -- USD . Kas MPL sel aastal kõrgemale ka suundub? MPL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MPL hinna ennustust

