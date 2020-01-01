Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mantle Restaked ETH (CMETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mantle Restaked ETH (CMETH) teave Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits. Ametlik veebisait: https://www.mantle.xyz/meth Valge raamat: https://docs.mantle.xyz/meth Ostke CMETH kohe!

Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mantle Restaked ETH (CMETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 620.95M $ 620.95M $ 620.95M Koguvaru: $ 138.04K $ 138.04K $ 138.04K Ringlev varu: $ 138.04K $ 138.04K $ 138.04K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 620.95M $ 620.95M $ 620.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5,101.42 $ 5,101.42 $ 5,101.42 Kõigi aegade madalaim: $ 1,480.7 $ 1,480.7 $ 1,480.7 Praegune hind: $ 4,513.13 $ 4,513.13 $ 4,513.13 Lisateave Mantle Restaked ETH (CMETH) hinna kohta

Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CMETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CMETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CMETH tokeni tokenoomikat, avastage CMETH tokeni reaalajas hinda!

CMETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CMETH võiks suunduda? Meie CMETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CMETH tokeni hinna ennustust kohe!

