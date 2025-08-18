Mantle Restaked ETH hind (CMETH)
Mantle Restaked ETH (CMETH) reaalajas hind on $4,630.93. Viimase 24 tunni jooksul CMETH kaubeldud madalaim $ 4,640.11 ja kõrgeim $ 4,901.48 näitab aktiivset turu volatiivsust. CMETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5,101.42 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,480.7.
Lüliajalise tootluse osas on CMETH muutunud -1.24% viimase tunni jooksul, -2.41% 24 tunni vältel +0.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mantle Restaked ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 701.94M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CMETH ringlev varu on 151.28K, mille koguvaru on 151277.443906515. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 701.94M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Mantle Restaked ETH ja USD hinnamuutus $ -114.578228709109.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mantle Restaked ETH ja USD hinnamuutus $ +983.9503684480.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mantle Restaked ETH ja USD hinnamuutus $ +3,326.8878975800.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mantle Restaked ETH ja USD hinnamuutus $ +1,912.9337789629487.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -114.578228709109
|-2.41%
|30 päeva
|$ +983.9503684480
|+21.25%
|60 päeva
|$ +3,326.8878975800
|+71.84%
|90 päeva
|$ +1,912.9337789629487
|+70.38%
Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.