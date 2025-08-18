Mis on Mantle Restaked ETH (CMETH)

Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits.

Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenoomika

Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mantle Restaked ETH (CMETH) kohta Kui palju on Mantle Restaked ETH (CMETH) tänapäeval väärt? Reaalajas CMETH hind USD on 4,630.93 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CMETH/USD hind? $ 4,630.93 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CMETH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Mantle Restaked ETH turukapitalisatsioon? CMETH turukapitalisatsioon on $ 701.94M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CMETH ringlev varu? CMETH ringlev varu on 151.28K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CMETH (ATH) hind? CMETH saavutab ATH hinna summas 5,101.42 USD . Mis oli kõigi aegade CMETH madalaim (ATL) hind? CMETH nägi ATL hinda summas 1,480.7 USD . Milline on CMETH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CMETH kauplemismaht on -- USD . Kas CMETH sel aastal kõrgemale ka suundub? CMETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CMETH hinna ennustust

