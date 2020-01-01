Mantle Inu (MINU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mantle Inu (MINU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mantle Inu (MINU) teave Ametlik veebisait: https://mantleinu.xyz/ Ostke MINU kohe!

Mantle Inu (MINU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mantle Inu (MINU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 229.26K $ 229.26K $ 229.26K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01617505 $ 0.01617505 $ 0.01617505 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0005445 $ 0.0005445 $ 0.0005445 Lisateave Mantle Inu (MINU) hinna kohta

Mantle Inu (MINU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mantle Inu (MINU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MINU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MINU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MINU tokeni tokenoomikat, avastage MINU tokeni reaalajas hinda!

MINU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MINU võiks suunduda? Meie MINU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

