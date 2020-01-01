MantaDAO (MNTA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MantaDAO (MNTA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MantaDAO (MNTA) teave What is the project about? MantaDAO is a decentralized autonomous organization focused on creating revenue generating DeFi products and managing a profitable DAO treasury through without any centralized control. It currently has MantaSwap as its flagship product which is a cross-orderbook router built utilizing Kujira FIN. The DAO focuses on creating additional opportunities to generate revenue through investments or product development. What makes your project unique? MantaSwap currently contains a unique cross-orderbook router for Kujira FIN that allows for optimal low-slippage trades and access to APR yielding vaults. History of your project. MantaDAO was conceived in March 2023 with a successfuly testnet launch in April 2023 and mainnet launch on Kaiyo-1 in May 2023. What’s next for your project? MantaDAOs current roadmap includes developing further products, increasing liquidity and enhancing revenue streams to the DAO. What can your token be used for? MNTA is the governance token of the MantaDAO and can be staked in order to create proposals and vote on proposals within the DAO. These proposals can include treasury spends or ideas on where to direct development efforts. Ametlik veebisait: https://mantadao.app Ostke MNTA kohe!

MantaDAO (MNTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MantaDAO (MNTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9,08M $ 9,08M $ 9,08M Koguvaru: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Ringlev varu: $ 65,00M $ 65,00M $ 65,00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13,97M $ 13,97M $ 13,97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1,019 $ 1,019 $ 1,019 Kõigi aegade madalaim: $ 0,070279 $ 0,070279 $ 0,070279 Praegune hind: $ 0,139657 $ 0,139657 $ 0,139657 Lisateave MantaDAO (MNTA) hinna kohta

MantaDAO (MNTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MantaDAO (MNTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MNTA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MNTA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MNTA tokeni tokenoomikat, avastage MNTA tokeni reaalajas hinda!

