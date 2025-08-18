Mis on MantaDAO (MNTA)

What is the project about? MantaDAO is a decentralized autonomous organization focused on creating revenue generating DeFi products and managing a profitable DAO treasury through without any centralized control. It currently has MantaSwap as its flagship product which is a cross-orderbook router built utilizing Kujira FIN. The DAO focuses on creating additional opportunities to generate revenue through investments or product development. What makes your project unique? MantaSwap currently contains a unique cross-orderbook router for Kujira FIN that allows for optimal low-slippage trades and access to APR yielding vaults. History of your project. MantaDAO was conceived in March 2023 with a successfuly testnet launch in April 2023 and mainnet launch on Kaiyo-1 in May 2023. What’s next for your project? MantaDAOs current roadmap includes developing further products, increasing liquidity and enhancing revenue streams to the DAO. What can your token be used for? MNTA is the governance token of the MantaDAO and can be staked in order to create proposals and vote on proposals within the DAO. These proposals can include treasury spends or ideas on where to direct development efforts.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MantaDAO (MNTA) kohta Kui palju on MantaDAO (MNTA) tänapäeval väärt? Reaalajas MNTA hind USD on 0.139657 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MNTA/USD hind? $ 0.139657 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MNTA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MantaDAO turukapitalisatsioon? MNTA turukapitalisatsioon on $ 9.08M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MNTA ringlev varu? MNTA ringlev varu on 65.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MNTA (ATH) hind? MNTA saavutab ATH hinna summas 1.019 USD . Mis oli kõigi aegade MNTA madalaim (ATL) hind? MNTA nägi ATL hinda summas 0.070279 USD . Milline on MNTA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MNTA kauplemismaht on -- USD . Kas MNTA sel aastal kõrgemale ka suundub? MNTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MNTA hinna ennustust

