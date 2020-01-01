Manta mETH (METH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Manta mETH (METH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Manta mETH (METH) teave mETH are a collection of LSTs you receive on Manta Pacific when you deposit your tokens into Manta CeDeFi. Ametlik veebisait: https://cedefi.manta.network/ Ostke METH kohe!

Manta mETH (METH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Manta mETH (METH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.57M $ 7.57M $ 7.57M Koguvaru: $ 1.84K $ 1.84K $ 1.84K Ringlev varu: $ 1.84K $ 1.84K $ 1.84K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.57M $ 7.57M $ 7.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,648.0 $ 4,648.0 $ 4,648.0 Kõigi aegade madalaim: $ 1,408.84 $ 1,408.84 $ 1,408.84 Praegune hind: $ 4,120.81 $ 4,120.81 $ 4,120.81 Lisateave Manta mETH (METH) hinna kohta

Manta mETH (METH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Manta mETH (METH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate METH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: METH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate METH tokeni tokenoomikat, avastage METH tokeni reaalajas hinda!

METH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu METH võiks suunduda? Meie METH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake METH tokeni hinna ennustust kohe!

