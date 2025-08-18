Rohkem infot FOLD

Manifold Finance hind (FOLD)

1 FOLD/USD reaalajas hind:

$1.59
$1.59
-12.90%1D
USD
Manifold Finance (FOLD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:45:25 (UTC+8)

Manifold Finance (FOLD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.59
$ 1.59
24 h madal
$ 1.85
$ 1.85
24 h kõrge

$ 1.59
$ 1.59

$ 1.85
$ 1.85

$ 103.27
$ 103.27

$ 0.329747
$ 0.329747

-0.90%

-12.85%

-13.41%

-13.41%

Manifold Finance (FOLD) reaalajas hind on $1.59. Viimase 24 tunni jooksul FOLD kaubeldud madalaim $ 1.59 ja kõrgeim $ 1.85 näitab aktiivset turu volatiivsust. FOLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 103.27 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.329747.

Lüliajalise tootluse osas on FOLD muutunud -0.90% viimase tunni jooksul, -12.85% 24 tunni vältel -13.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Manifold Finance (FOLD) – turuteave

$ 3.11M
$ 3.11M

--
----

$ 3.19M
$ 3.19M

1.95M
1.95M

2,000,000.0
2,000,000.0

Manifold Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 3.11M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FOLD ringlev varu on 1.95M, mille koguvaru on 2000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.19M.

Manifold Finance (FOLD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Manifold Finance ja USD hinnamuutus $ -0.235016891073828.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Manifold Finance ja USD hinnamuutus $ +1.0837228530.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Manifold Finance ja USD hinnamuutus $ +3.3898114710.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Manifold Finance ja USD hinnamuutus $ +0.937805921141513.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.235016891073828-12.85%
30 päeva$ +1.0837228530+68.16%
60 päeva$ +3.3898114710+213.20%
90 päeva$ +0.937805921141513+143.79%

Mis on Manifold Finance (FOLD)

Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal).

Üksuse Manifold Finance (FOLD) allikas

Ametlik veebisait

Manifold Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Manifold Finance (FOLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Manifold Finance (FOLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Manifold Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Manifold Finance hinna ennustust kohe!

FOLD kohalike valuutade suhtes

Manifold Finance (FOLD) tokenoomika

Manifold Finance (FOLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FOLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Manifold Finance (FOLD) kohta

Kui palju on Manifold Finance (FOLD) tänapäeval väärt?
Reaalajas FOLD hind USD on 1.59 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FOLD/USD hind?
Praegune hind FOLD/USD on $ 1.59. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Manifold Finance turukapitalisatsioon?
FOLD turukapitalisatsioon on $ 3.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FOLD ringlev varu?
FOLD ringlev varu on 1.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FOLD (ATH) hind?
FOLD saavutab ATH hinna summas 103.27 USD.
Mis oli kõigi aegade FOLD madalaim (ATL) hind?
FOLD nägi ATL hinda summas 0.329747 USD.
Milline on FOLD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FOLD kauplemismaht on -- USD.
Kas FOLD sel aastal kõrgemale ka suundub?
FOLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FOLD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:45:25 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.