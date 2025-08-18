Mis on Manifold Finance (FOLD)

Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal).

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Manifold Finance (FOLD) allikas Ametlik veebisait

Manifold Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Manifold Finance (FOLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Manifold Finance (FOLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Manifold Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Manifold Finance hinna ennustust kohe!

FOLD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Manifold Finance (FOLD) tokenoomika

Manifold Finance (FOLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FOLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Manifold Finance (FOLD) kohta Kui palju on Manifold Finance (FOLD) tänapäeval väärt? Reaalajas FOLD hind USD on 1.59 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FOLD/USD hind? $ 1.59 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FOLD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Manifold Finance turukapitalisatsioon? FOLD turukapitalisatsioon on $ 3.11M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FOLD ringlev varu? FOLD ringlev varu on 1.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FOLD (ATH) hind? FOLD saavutab ATH hinna summas 103.27 USD . Mis oli kõigi aegade FOLD madalaim (ATL) hind? FOLD nägi ATL hinda summas 0.329747 USD . Milline on FOLD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FOLD kauplemismaht on -- USD . Kas FOLD sel aastal kõrgemale ka suundub? FOLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FOLD hinna ennustust

Manifold Finance (FOLD) Olulised valdkonna uudised