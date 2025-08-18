Mis on MangoMan Intelligent (MMIT)

MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users’ convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum. Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space. Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction.

Üksuse MangoMan Intelligent (MMIT) allikas Ametlik veebisait

MangoMan Intelligent hinna ennustus (USD)

Kui palju on MangoMan Intelligent (MMIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MangoMan Intelligent (MMIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MangoMan Intelligent nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MangoMan Intelligent hinna ennustust kohe!

MMIT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

MangoMan Intelligent (MMIT) tokenoomika

MangoMan Intelligent (MMIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MMIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MangoMan Intelligent (MMIT) kohta Kui palju on MangoMan Intelligent (MMIT) tänapäeval väärt? Reaalajas MMIT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MMIT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MMIT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MangoMan Intelligent turukapitalisatsioon? MMIT turukapitalisatsioon on $ 50.41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MMIT ringlev varu? MMIT ringlev varu on 182.17T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MMIT (ATH) hind? MMIT saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade MMIT madalaim (ATL) hind? MMIT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MMIT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MMIT kauplemismaht on -- USD . Kas MMIT sel aastal kõrgemale ka suundub? MMIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MMIT hinna ennustust

MangoMan Intelligent (MMIT) Olulised valdkonna uudised